PianetaMilan : #Seedorf svela: '#Milan? Ho un grande rammarico. Vi spiego' | News -

Ultime Notizie dalla rete : Seedorf svela

Pianeta Milan

Intervenuto in occasione del Trophy Tour della UEFA Champions League offerto da Nissan LEAF,ripercorre i suoi 22 anni di carriera da professionista iniziata a 16 anni eil segreto del ...Difensori come Chiellini e Nesta , centrocampisti come Gattuso e, attaccanti come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo . Per mentalità CR7 è il migliore, ha una testa diversa da tutti gli altri. ...Cresce l'attesa per il Derby e, a meno di ventiquattro ore dal match, AC Milan presenta "MILAN ON FIRE", il murale di oltre 13 x 3 metri che da oggi colorerà gli ...L'ex centrocampista di Ajax, Real Madrid e AC Milan, Clarence Seedorf, svela qual è il superpotere che l'ha aiutato a guadagnarsi un posto unico nella storia della UEFA Champions League.