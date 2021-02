Scoperta casa a luci rosse con angolo 'lap dance': denunciato sfruttatore (Di domenica 21 febbraio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 42enne di Palagonia, ritenuto responsabile di favoreggiamento della prostituzione. L'uomo aveva pensato bene di mettere a ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 21 febbraio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hannoun 42enne di Palagonia, ritenuto responsabile di favoreggiamento della prostituzione. L'uomo aveva pensato bene di mettere a ...

alessan47586283 : @carloalberto @ricpuglisi Di minchiate se ne possono dire a bizzeffe.. non è quella la strada per fare le cose. L e… - elleminuscola : RT @GQitalia: Dalla finestra del nostro prossimo futuro non guarderemo attraverso il vetro, ma attraverso il #legno trasformato in un mater… - Notiziedi_it : Roma via Sannio, festa in casa vacanze scoperta dalla polizia, 28 multati - marchioman : E al momento di infornare, la tragica scoperta: non c’è mozzarella in casa. - Lucianamiocchi : San Giovanni: scoperta festa in casa con ventotto persone | di Alessandro Pino -