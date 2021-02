Pd: Bettini, 'Conte carta decisiva per il fronte democratico' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Draghi ha presentato una strategia forte e concreta. Il Pd darà un sostegno limpido e duraturo. La durata del governo coinciderà con la piena realizzazione programma. I problemi verranno quando si dovrà decidere sui provvedimenti concreti. La politica non va in vacanza, dopo questa fase eccezionale si confronteranno campo democratico e destra". Lo dice Goffredo Bettini del Pd a La Stampa. Su Giuseppe Conte osserva: "Conte è la carta decisiva per il fronte democratico. Gli avversari si illudono se pensano di poterlo togliere dal campo. Se non lo avessimo difeso non avremmo portato insieme dell'alleanza a sostenere Draghi. Il Pd è un grande partito, non vive la spensierata 'leggerezza' di chi ha il 2%". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Draghi ha presentato una strategia forte e concreta. Il Pd darà un sostegno limpido e duraturo. La durata del governo coinciderà con la piena realizzazione programma. I problemi verranno quando si dovrà decidere sui provvedimenti concreti. La politica non va in vacanza, dopo questa fase eccezionale si conranno campoe destra". Lo dice Goffredodel Pd a La Stampa. Su Giuseppeosserva: "è laper il. Gli avversari si illudono se pensano di poterlo togliere dal campo. Se non lo avessimo difeso non avremmo portato insieme dell'alleanza a sostenere Draghi. Il Pd è un grande partito, non vive la spensierata 'leggerezza' di chi ha il 2%". ...

Linkiesta : Alle fesserie sull’evoluzione europeista, democratica e progressista di #Conte e dei 5S, al momento, sembrano crede… - HuffPostItalia : Goffredo Bettini non molla Conte: 'Carta decisiva del fronte democratico' - Maria30573477 : @DarioNardella @PoliticaPerJedi @pdnetwork E poi non ascoltate più Bersani, per favore! Ha lasciato il PD e ne dett… - cclatwe : @MassimoPosa @marcotravaglio L'attuale sinistra... questa... - TV7Benevento : Pd: Bettini, 'Conte carta decisiva per il fronte democratico'... -