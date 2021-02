Nuvolau, il rifugio irraggiungibile che tutti vogliono gestire (Di domenica 21 febbraio 2021) Si trova a 2500 e non esiste una strada carrabile per arrivarci: gli approvvigionamenti devono essere fatti arrivare con una teleferica di servizio, il rifugio Nuvolau è il più suggestivo delle Dolomiti, ma anche il più difficile da raggiungere, figuriamoci da gestire. L'acqua e l'energia elettrica ci sono solo da qualche anno e, chi si troverà a gestirlo, dovrà farsi carico anche dei piccoli lavori di manutenzione. Se lassù scoppia un tubo non si chiama l'idraulico, ecco. Anche il Cai di Cortina, prima di consegnarlo ai nuovi gestori, ha in programma una ristrutturazione interna della cucina e della sala da pranzo. «Quando, ormai circa 10 anni fa, lanciammo il bando per la gestione del rifugio Giussani, proprio in mezzo alle Tofane e alle piste da sci, ricevemmo 8 candidature». Racconta la Presidente del Cai di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) Si trova a 2500 e non esiste una strada carrabile per arrivarci: gli approvvigionamenti devono essere fatti arrivare con una teleferica di servizio, ilè il più suggestivo delle Dolomiti, ma anche il più difficile da raggiungere, figuriamoci da. L'acqua e l'energia elettrica ci sono solo da qualche anno e, chi si troverà a gestirlo, dovrà farsi carico anche dei piccoli lavori di manutenzione. Se lassù scoppia un tubo non si chiama l'idraulico, ecco. Anche il Cai di Cortina, prima di consegnarlo ai nuovi gestori, ha in programma una ristrutturazione interna della cucina e della sala da pranzo. «Quando, ormai circa 10 anni fa, lanciammo il bando per la gestione delGiussani, proprio in mezzo alle Tofane e alle piste da sci, ricevemmo 8 candidature». Racconta la Presidente del Cai di ...

