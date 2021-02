Muriel: «Se giocheremo come contro il Napoli, anche per il Real sarà difficile batterci» (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli, ai microfoni di Sky, il calciatore dell’Atalanta, Muriel. «Era molto importante vincere oggi, nella corsa per la Champions e per i primi posti in campionato. È una spinta importante per la partita di mercoledì. Vogliamo recuperare quello che abbiamo perso all’andata in qualche giornata, credo che abbiamo messo in campo tutto e meritato la vittoria». Com’è stata la tua partita? «Una delle partite più belle perché il Napoli è di alto livello e giocare così contro di loro mi riempie di motivazione. Il mister mi sta dando tanto spazi, voglio approfittarne al meglio». Una buona partita in vista del Real. «Se l’Atalanta gioca come oggi, con equilibrio, concedendo poco e creando tanto, sarà molto difficile ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-, ai microfoni di Sky, il calciatore dell’Atalanta,. «Era molto importante vincere oggi, nella corsa per la Champions e per i primi posti in campionato. È una spinta importante per la partita di mercoledì. Vogliamo recuperare quello che abbiamo perso all’andata in qualche giornata, credo che abbiamo messo in campo tutto e meritato la vittoria». Com’è stata la tua partita? «Una delle partite più belle perché ilè di alto livello e giocare cosìdi loro mi riempie di motivazione. Il mister mi sta dando tanto spazi, voglio approfittarne al meglio». Una buona partita in vista del. «Se l’Atalanta giocaoggi, con equilibrio, concedendo poco e creando tanto,molto...

