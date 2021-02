“Mi devo operare”. Uomini e Donne, Pamela Barretta lo annuncia sui social. Cosa sta succedendo nella vita della dama (Di domenica 21 febbraio 2021) Pamela Barretta, l’annuncio nelle ultime ore. La dama del Trono over h voluto informare di un intervento chirurgico a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Il suo nome ha fatto accendere i riflettori su di lei non solo all’interno dello studio di Uomini e Donne ma anche sui social, dove intrattiene sempre un rapporto molto amichevole con i suoi numerosissimi follower. Un appello ma anche una liberazione quella di Pamela Barretta, che così comunica ai fan: “Donne, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto indietro. Ho molta fede e credo nella legge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 febbraio 2021), l’annuncio nelle ultime ore. Ladel Trono over h voluto informare di un intervento chirurgico a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Il suo nome ha fatto accendere i riflettori su di lei non solo all’interno dello studio dima anche sui, dove intrattiene sempre un rapporto molto amichevole con i suoi numerosissimi follower. Un appello ma anche una liberazione quella di, che così comunica ai fan: “, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto indietro. Ho molta fede e credolegge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male”. ...

