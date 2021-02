**M5S: Lezzi, 'io non esco, ricorrerò, mi candido a comitato direttivo'** (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io non esco, io ricorrerò". Lo dice la senatrice M5S, Barbara Lezzi, a In Mezz'ora in Più. "Io non voglio creare nessun'altro gruppo". E gli altri? "Cabras e qualcun altro forse voglio creare un altro. Io resisterò in tutti i luoghi e in tutte le sedi perchè io ritengo di essere un esponente dei 5 Stelle e intendo restarci. E voglio correre per il comitato direttivo". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io non, io". Lo dice la senatrice M5S, Barbara, a In Mezz'ora in Più. "Io non voglio creare nessun'altro gruppo". E gli altri? "Cabras e qualcun altro forse voglio creare un altro. Io resisterò in tutti i luoghi e in tutte le sedi perchè io ritengo di essere un esponente dei 5 Stelle e intendo restarci. E voglio correre per il".

fattoquotidiano : BARBARA LEZZI La senatrice 5S: “Il super-ministero non c’è, la votazione su Rousseau va ripetuta”. L'intervista di… - you_trend : I 15 senatori M5S che hanno votato in dissenso rispetto al proprio gruppo, votando contro la fiducia a #Draghi, son… - petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Lezzi si oppone e si candida al direttivo. Grillo rilancia: “Unit… - lucianoghelfi : Situazione espulsi #M5S: se Pino #Cabras rinuncia al ricorso e punta a aggregare un nuovo gruppo, Barbara #Lezzi no… - Gabry55020967 : @Mezzorainpiu Complimenti a Lezzi per aver tenuto testa all' Annunziata che come ogni volta che c'e' qualcuno del M… -