M5S | Lezzi | ' io non esco | ricorrerò | mi candido a comitato direttivo' **

fattoquotidiano : BARBARA LEZZI La senatrice 5S: “Il super-ministero non c’è, la votazione su Rousseau va ripetuta”. L'intervista di… - you_trend : I 15 senatori M5S che hanno votato in dissenso rispetto al proprio gruppo, votando contro la fiducia a #Draghi, son… - petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Lezzi si oppone e si candida al direttivo. Grillo rilancia: “Unit… - ManuPalo67 : Ripeto che le #espulsioni debbano essere votate da tutti gli iscritti al #Mov5Stelle su #Rousseau. Ma la #Lezzi non… - smilypapiking : RT @FabPulvirenti: Le parole della senatrice #Lezzi a @Mezzorainpiu dimostrano plasticamente che nel @Mov5Stelle è sostanzialmente inesiste… -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Lezzi

... per dare una governance diversa al, accogliendo anche la componente di minoranza. Resterò 5 stelle in tutte i luoghi e sede". Lo ha detto la senatrice Barbara, a Mezz'ora in più su Rai3. ...Lo ha detto la senatrice Barbara, nel corso della trasmissione Mezz'ora in più su Rai3."Il collegio dei probiviri - ha continuato l'ex ministro - ha recepito indicazioni dell'ex capo politico ...La senatrice: "Non voglio creare nessun’altro gruppo. Ho chiesto che si rifacesse la votazione su Rousseu perché il quesito non si è avverato" ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Per me il voto su Rousseau è sacro e io non ho mai detto che il quesito fosse tendenzioso ma è la previsione che è stata inserita nel quesito che non si è avverata: non c' ...