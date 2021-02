Luisa Ranieri | «Lolita e Montalbano? Non andrebbero d’accordo»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lolita Lobosco è nata dalla penna di Gabriella Genisi guardando in tv Il commissario Montalbano, «non per emulare», afferma la scrittrice, «ma per colmare un vuoto: mancavano donne protagoniste nei polizieschi». Ecco allora che nasce Lolita, vicequestore di Bari, sua città natale. Dal 21 febbraio, dopo otto romanzi giallo-rosa, arriva su Raiuno Le indagini di Lolita Lobosco di Luca Miniero. Stessa sorte toccata al collega creato da Andrea Camilleri, e il caso ha voluto che a interpretare la poliziotta fosse Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti (in questo caso produttore della fiction), alias Montalbano.