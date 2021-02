LIVE Musetti-Kwon 2-6, Finale Challenger Biella II in DIRETTA: Musetti in balia del coreano (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZO Musetti NELLA CLASSIFICA ATP CON QUESTO TORNEO 15-0 Kwon segue il colpo a rete e non sbaglia l’appoggio GAME Kwon, 0-2. Ancora un errore di Musetti con il dritto, che perde così il servizio per la quarta volta consecutiva. 40-A Altro errore da matita rossa per Musetti, che manda in rete il dropshot 40-40 Musetti si salva con la prima di servizio 30-40 In rete il rovescio di Musetti, palla break per Kwon 30-30 Ace per l’azzurro 15-30 Back velenosissimo di Kwon, che si prende il punto con Musetti che non ci ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZONELLA CLASSIFICA ATP CON QUESTO TORNEO 15-0segue il colpo a rete e non sbaglia l’appoggio GAME, 0-2. Ancora un errore dicon il dritto, che perde così il servizio per la quarta volta consecutiva. 40-A Altro errore da matita rossa per, che manda in rete il dropshot 40-40si salva con la prima di servizio 30-40 In rete il rovescio di, palla break per30-30 Ace per l’azzurro 15-30 Back velenosissimo di, che si prende il punto conche non ci ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Kwon Finale Challenger Biella II in DIRETTA: il giovane azzurro vuole il trofeo - #Musetti-Kwon… - livetennisit : Challenger Biella 2, Potchefstroom 2 e Concepcion: LIVE i risultati delle Finali. LIVE Musetti vs Kwon (LIVEVIDEO) - zazoomblog : LIVE Musetti-Kwon Finale Challenger Biella II in DIRETTA: il giovane azzurro vuole il trofeo - #Musetti-Kwon… - zazoomblog : LIVE Musetti-Seppi 3-6 6-3 6-4 Challenger Biella II in DIRETTA: il classe 2002 in finale sfiderà Soonwoo Kwon -… - live_tennis : Biella Challenger - Semi-final: Lorenzo Musetti beat Andreas Seppi 3-6, 6-3, 6-4 -