Live Milan-Inter 0-1: Handanovic, tre super parate (Di domenica 21 febbraio 2021) 6'st Non cerca la conclusione Eriksen che al limite tenta la giocata. Ma non è preciso. 4'st Ancora Handanovic, questa volta su Tonali che ha centrato lo specchio con la botta... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 febbraio 2021) 6'st Non cerca la conclusione Eriksen che al limite tenta la giocata. Ma non è preciso. 4'st Ancora Handanovic, questa volta su Tonali che ha centrato lo specchio con la botta...

guardian : Milan v Internazionale: Serie A – live! - acmilan : It’s almost derby time! Milan Primavera take on Inter: watch the clash live on our app ?? - acmilan : The Primavera are back in action: Watch #MilanEmpoli LIVE on AC Milan Official App! ?? ?? - sportli26181512 : Inter, Marotta prima del derby: 'Parole Zhang? Suning valuterà al meglio ogni decisione': L’ad nerazzurro a margine… - terry_mian : -