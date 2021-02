Le ultime sulla panchina del Cagliari: gli aggiornamenti sul sostituto di Di Francesco (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Cagliari continua la ricerca al sostituto del tecnico Di Francesco. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in panchina dopo il pesantissimo ko interno contro il Torino. La situazione di classifica è sempre più drammatica, il club sardo occupa il terzultimo posto in graduatoria e il distacco dalla salvezza è di 5 punti. Ma a preoccupare sono state soprattutto le prestazioni della squadra che in tutto il campionato ha vinto appena tre volte ed è reduce da tre sconfitte consecutive contro Lazio, Atalanta e Torino. La dirigenza è ovviamente delusa dal rendimento della squadra ed è pronta a giocarsi l’ultima carta: il cambio di allenatore. panchina Cagliari, le ultime Foto di Fabio Murru / AnsaIl Cagliari è alla ricerca di un nuovo allenatore per ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilcontinua la ricerca aldel tecnico Di. La dirigenza ha deciso per il ribaltone indopo il pesantissimo ko interno contro il Torino. La situazione di classifica è sempre più drammatica, il club sardo occupa il terzultimo posto in graduatoria e il distacco dalla salvezza è di 5 punti. Ma a preoccupare sono state soprattutto le prestazioni della squadra che in tutto il campionato ha vinto appena tre volte ed è reduce da tre sconfitte consecutive contro Lazio, Atalanta e Torino. La dirigenza è ovviamente delusa dal rendimento della squadra ed è pronta a giocarsi l’ultima carta: il cambio di allenatore., leFoto di Fabio Murru / AnsaIlè alla ricerca di un nuovo allenatore per ...

acmilan : Just in case you haven't already... Download the #ACMilan Official App to always be up to date!… - MilanPress_it : Le ultime sulla questione stadio. #MilanPress #Milan - CalcioWeb : Le ultime sulla panchina del @CagliariCalcio: gli aggiornamenti sul sostituto di Di Francesco - SIFfarmacologia : ??Dalle malattie rare all’oncologia: quanto sono efficaci e sicuri i farmaci per bambini? ??Negli ultimi anni sono s… - zazoomblog : Como-Giana Erminio le probabili formazioni e le ultime sulla gara - #Como-Giana #Erminio #probabili -

Ultime Notizie dalla rete : ultime sulla Stop spostamenti a marzo. Regioni: no Italia zona arancione Ma nelle ultime riunioni a Palazzo Chigi è stata valutata la linea che porterebbe allo stop fino al ... Zona rossa, arancione, gialla - Poi, sulla suddivisione dell'Italia in zone, "è necessaria una ...

DIRETTA/ Djokovic Medvedev (7 - 5 6 - 2) video streaming tv: allungo netto di Nole! ... e conquista tre set point consecutivi sulla battuta di Medvedev. Il russo cancella i primi due in ... Nelle ultime dieci edizioni dunque Novak Djokovic è stato per ben sette volte il vincitore, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Racconto da Bihac, al fianco delle persone bloccate lungo la rotta balcanica A Bihac, in Bosnia ed Erzegovina, centinaia di persone in transito lungo la rotta balcanica continuano a vivere bloccate in condizioni degradanti, tra squat e discariche. C'è chi resiste e non si rass ...

Israele:decine di tonnellate di greggio su tutto il litorale (ANSAmed) - TEL AVIV, 21 FEB - 'L'inquinamento marino più grave degli ultimi decenni in Israele': così la stampa descrive il graduale arrivo negli ultimi giorni sulla costa di una enorme macchia di gr ...

Ma nelleriunioni a Palazzo Chigi è stata valutata la linea che porterebbe allo stop fino al ... Zona rossa, arancione, gialla - Poi,suddivisione dell'Italia in zone, "è necessaria una ...... e conquista tre set point consecutivibattuta di Medvedev. Il russo cancella i primi due in ... Nelledieci edizioni dunque Novak Djokovic è stato per ben sette volte il vincitore, ...A Bihac, in Bosnia ed Erzegovina, centinaia di persone in transito lungo la rotta balcanica continuano a vivere bloccate in condizioni degradanti, tra squat e discariche. C'è chi resiste e non si rass ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 FEB - 'L'inquinamento marino più grave degli ultimi decenni in Israele': così la stampa descrive il graduale arrivo negli ultimi giorni sulla costa di una enorme macchia di gr ...