Israele | all’italo americano Anthony Fauci il “Dan David Prize” per lotta al Covid

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lo scienziato Usa, capo del Comitato ufficiale contro ilnegli Stati Uniti durante l’ex presidenza Trump, ha vinto il Dan2021, uno dei massimi riconoscimenti di, nella categoria ‘Salute pubblica’ per laalla malattia.– che ora è capo consigliere per la sanità del presidente Joe Biden – è stato premiato (un milione di dollari) non solo per la sua attività passata nei confronti dell’infezione da Hiv, ma anche per “aver difeso con coraggio la scienza contro l’opposizione disinformata durante la crisi del”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.