Frittata dolce (Di domenica 21 febbraio 2021) Come preparare la : Lavare, mondare, sbucciare, tagliare finemente le cipolle e lasciare riposare 10 minuti. Prendere un tegame e scaldare l’olio; aggiungere le cipolle e, a fiamma bassa, cuocere fino a disfarle. In una ciotola, rompere e lavorare, con una forchetta, le uova e il sale. Unire le uova alle cipolle e aggiungere il prezzemolo tritato, e amalgamare il tutto. Prendere e foderare una pirofila; versare il composto e cuocere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Come preparare la : Lavare, mondare, sbucciare, tagliare finemente le cipolle e lasciare riposare 10 minuti. Prendere un tegame e scaldare l’olio; aggiungere le cipolle e, a fiamma bassa, cuocere fino a disfarle. In una ciotola, rompere e lavorare, con una forchetta, le uova e il sale. Unire le uova alle cipolle e aggiungere il prezzemolo tritato, e amalgamare il tutto. Prendere e foderare una pirofila; versare il composto e cuocere Articolo completo: dal blog SoloDonna

fritatalover : RT @GgolfariGiulia: Frittata di mele dolce, una ricetta gustosa, preparata con ingredienti come le mele, uova e latte. Come latte uso quell… - GgolfariGiulia : Frittata di mele dolce, una ricetta gustosa, preparata con ingredienti come le mele, uova e latte. Come latte uso q… - ElicrinaMacrina : Cosa mangiava San Valentino? vino passito come aperitivo, antipasto di albicocche, quaglia su una frittata fredda c… -