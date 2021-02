Flash News del 21 Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il primo banco di prova del Governo Draghi riguarda la lotta alla pandemia. Tra qualche giorno scade il blocco di mobilità tra le Regioni, i cui Presidenti ieri hanno chiesto all’esecutivo un cambio di passo. Regole certe e indennizzi rapidi. Poi c’è il timore di una terza ondata, con gli esperi che auspicano maggiori restrizioni per fermare il diffondersi delle varianti. Da oggi, Campania, Emilia Romagna e Molise passano dalla zona gialla a quella arancione. Sembra escluso un lockdown generalizzato. Il Consiglio dei Ministri, convocato per domani mattina, probabilmente deciderà la proroga del divieto di spostamento tra Regioni e zone rosse locali; I Presidenti delle Regioni hanno chiesto anche di accelerare nella campagna di vaccinazione e Draghi aveva già annunciato che si sarebbero utilizzati più luoghi possibili, come si fa in altri Paesi. Gli industriali hanno messo a ...