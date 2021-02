Fdi: Meloni, 'ringrazio tutti per solidarietà, per primo Mattarella, da lui segnale chiaro' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "ringrazio i tanti, tantissimi che mi hanno espresso solidarietà a partore dal presidente Mattarella. La sua telefonata è stata quasi immediata e forse è stato anche un segnale". Lo ha detto il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, alla trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5. "Io sono abituata a prendere insulti ma questo è particolarmente grave perchè non vien da un profilo anonimo sui social ma da un professore che nella vita insegna ai ragazzi. Da Mattarella c'è stato un segnale chiaro a cui è seguita la condanna unanime di tutto il Parlamento, mi ha chiamato anche il presidente Mario Draghi". "ringrazio tutti i colleghi di destra, sinistra, centro. Una trasversalità straordinaria che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "i tanti, tantissimi che mi hanno espressoa partore dal presidente. La sua telefonata è stata quasi immediata e forse è stato anche un". Lo ha detto il presidente di Fdi, Giorgia, alla trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5. "Io sono abituata a prendere insulti ma questo è particolarmente grave perchè non vien da un profilo anonimo sui social ma da un professore che nella vita insegna ai ragazzi. Dac'è stato una cui è seguita la condanna unanime di tutto il Parlamento, mi ha chiamato anche il presidente Mario Draghi". "i colleghi di destra, sinistra, centro. Una trasversalità straordinaria che ...

stanzaselvaggia : Come no. Adesso gli insulti alla Segre hanno una matrice misogina e non fascista. Come se molti degli odiatori dell… - FratellidItalia : FdI, Meloni: Stufa di attacchi osceni e diffamanti, ministro dell’università e rettore non hanno nulla da dire? - repubblica : Insulti a Meloni, il rettore di Siena prende le distanze. La solidarietà dell'Anpi: 'Miserabile offesa sessista': N… - lu_cos : RT @stanzaselvaggia: Come no. Adesso gli insulti alla Segre hanno una matrice misogina e non fascista. Come se molti degli odiatori della S… - flavio_basile : RT @stanzaselvaggia: Come no. Adesso gli insulti alla Segre hanno una matrice misogina e non fascista. Come se molti degli odiatori della S… -