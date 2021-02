Espulso Gasperini al 26’ per proteste. “C’era un rigore su Pessina” (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini è stato Espulso per proteste al 26’, durante una pausa di Atalanta-Napoli per un infortunio a Politano. L’allenatore si era lamentato per un rigore non concesso a Pessina al 17’, dal suo labiale emerge chiaramente “C’era un rigore…”. E per le proteste è stato invitato da Di Bello a lasciare il terreno di gioco. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Pieroè statoperal 26’, durante una pausa di Atalanta-Napoli per un infortunio a Politano. L’allenatore si era lamentato per unnon concesso aal 17’, dal suo labiale emerge chiaramente “un…”. E per leè stato invitato da Di Bello a lasciare il terreno di gioco. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

