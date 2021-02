Domenica In, Ornella Muti e il dramma covid: «Mia figlia è positiva, non si può più vivere così» (Di domenica 21 febbraio 2021) Coronavirus, il dramma di Ornella Muti: «Mia figlia è positiva e sono terrorizzata, non si può vivere così». L’attrice, in collegamento con lo studio di Domenica In, racconta i suoi sentimenti a un anno dalla scoperta del paziente 1 a Codogno. Nello studio con Mara Venier c’è il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani; in collegamento ci sono invece Alessandro Sallusti, il professor Matteo Bassetti e, appunto, Ornella Muti. Che rivela: «Mia figlia Carolina, la più piccola, è positiva. Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021) Coronavirus, ildi: «Miae sono terrorizzata, non si può». L’attrice, in collegamento con lo studio diIn, racconta i suoi sentimenti a un anno dalla scoperta del paziente 1 a Codogno. Nello studio con Mara Venier c’è il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani; in collegamento ci sono invece Alessandro Sallusti, il professor Matteo Bassetti e, appunto,. Che rivela: «MiaCarolina, la più piccola, è. Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente ...

