Djokovic vince per la nona volta gli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic passeggia in finale contro Daniil Medvedev e si aggiudica per la nona volta gli Australian Open. Il tennista serbo, numero uno del mondo e del seeding di Melbourne, ha superato in tre set il russo, quarta forza del tabellone, 7-5 6-2 6-2.(ITALPRESS).

