Djokovic sempre più re d’Australia: 9° trofeo a Melbourne, Medvedev battuto in tre set (Di domenica 21 febbraio 2021) Nulla di nuovo sul fronte australiano: Novak Djokovic vince agilmente contro Daniil Medvedev e si aggiudica per la nona volta in carriera l’Australian Open, conquistando il 18° slam complessivo. Il serbo ha battuto il rivale tre set a zero, con un inappellabile 7-5 6-2 6-2 in meno di due ore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Nulla di nuovo sul fronte australiano: Novakvince agilmente contro Daniile si aggiudica per la nona volta in carriera l’Australian Open, conquistando il 18° slam complessivo. Il serbo hail rivale tre set a zero, con un inappellabile 7-5 6-2 6-2 in meno di due ore. L'articolo ilNapolista.

napolista : Djokovic sempre più re d'Australia: 9° trofeo a Melbourne, Medvedev battuto in tre set Il serbo conquista il 18° sl… - GiacomoMoreali : Mai sentite lacrime più potenti di “non sarà mai amato come Federer e Nadal” ahahah sempre la stessa frase da 10 anni #Djokovic - SuperTennisTv : ?? Un ringraziamento speciale al campo degli #AusOpen! La #RodLaverArena avrà sempre un posto nel cuore di… - Domecxxvi : @Zorochan_1 Come ti ho già detto Federer ha 8 anni in più e anche se non si nota perché è il più grande di sempre n… - giornaleradiofm : Open Australia: Djokovic 'grazie Melbourne,è storia d'amore': (ANSA) - ROMA, 21 FEB - 'Ringrazio questo campo, la R… -