Diretta Milan-Inter 0-1: fine primo tempo | LIVE NEWS (Di domenica 21 febbraio 2021) In corso Milan-Inter, il derby di Milano: gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Segui con noi la Diretta testuale del match Diretta Milan-Inter 0-1: fine primo tempo LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 febbraio 2021) In corso, il derby dio: gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Segui con noi latestuale del match0-1:Pianeta

Adnkronos : #MilanInter 0-1, derby per la vetta - Diretta news - zazoomblog : Milan-Inter 0-0 diretta live: iniziata la sfida dalta quota a San Siro - #Milan-Inter #diretta #live: #iniziata… - Miky748 : RT @Laura72CY: Il nostro Tesoro segue il derby Milan Inter e la sua amata in diretta tv ?? Non è partito... a me sembra la sua camera d’alb… - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ?? #MilanInter SI GIOCA! Il #DerbyDellaMadoninna più importante degli ultimi anni ?? #Milan #Inter #derbydiMilano #Ser… - Gazzettino : Milan-Inter 0-0 diretta live: iniziata la sfida d'alta quota a San Siro -