Di Battista: "M5s aveva detto mai più con Renzi, non sono stato io a cambiare idea. Non farò scissioni o correnti" – Video (Di domenica 21 febbraio 2021) "Un mese fa sono stato contattato dal Movimento, quando si è aperta la crisi di governo. Il piano era sì a Conte e no a un esecutivo con Renzi. Non sono stato io a cambiare idea". Così Alessandro Di Battista, in una lunga diretta su Instagram, per chiarire la sua posizione sul M5s. "Non farò né scissioni né correnti – ha aggiunto – un mese fa ho ristretto i rapporti con tutti e sono uscito senza sbattere la porta. Non è vero che ho pronto, come dice qualcuno, il simbolo dell'Italia dei valori".

