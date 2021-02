Covid | a Napoli anche oggi folla sul lungomare e file davanti ai bar nonostante la zona arancione

(Di domenica 21 febbraio 2021), primo giorno di, tantain giro per la città, tra, strade del centro e al Vomero. Molta gente in strada, un afmento ‘agevolato’dalla splendida domenica di sole. Con il passaggio della Campania dal giallo all’, il consumo in bar, pasticcerie e ristoranti, è possibile solo con asporto. In qualchesi sono registrateai locali per caffè e bevande da portare via. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Anche oggi a Napoli, primo giorno di zona arancione, tanta folla in giro per la città, tra lungomare, strade del centro e al Vomero. Molta gente in strada, un affollamento 'agevolato' anche dalla sple ...Una donna di 74 anni ha un infarto a piazza Carlo III mentre è in macchina con un familiare alla guida. Il parente appena si accorge del malore con l'auto blocca un'ambulanza di passaggio a sirene e l ...