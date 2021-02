CorSport: contro l’Atalanta, Koulibaly parte dalla panchina (Di domenica 21 febbraio 2021) Gattuso ha recuperato Ghoulam e Koulibaly. I due azzurri hanno superato, ieri, le visite post Covid, sono partiti con la squadra per Bergamo, ma non giocheranno titolari, oggi, contro l’Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Koulibaly è partito ieri per Bergamo insieme con la squadra, dopo un paio di settimane trascorse a combattere contro il Covid, ma oggi con l’Atalanta comincerà in panchina. Proprio come Ghoulam, fratello più che amico, nonché compagno di questa sventura chiamata virus”. Dal primo minuto, in campo, ci saranno ancora una volta Maksimovic e Rrahmani, in difesa. Con, ai fianchi, Di Lorenzo e Mario Rui. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Gattuso ha recuperato Ghoulam e. I due azzurri hanno superato, ieri, le visite post Covid, sono partiti con la squadra per Bergamo, ma non giocheranno titolari, oggi,. Lo scrive il Corriere dello Sport. “è partito ieri per Bergamo insieme con la squadra, dopo un paio di settimane trascorse a combattereil Covid, ma oggi concomincerà in. Proprio come Ghoulam, fratello più che amico, nonché compagno di questa sventura chiamata virus”. Dal primo minuto, in campo, ci saranno ancora una volta Maksimovic e Rrahmani, in difesa. Con, ai fianchi, Di Lorenzo e Mario Rui. L'articolo ilNapolista.

