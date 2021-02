Conte fuori da Palazzo Chigi crolla nei sondaggi (Di domenica 21 febbraio 2021) Dalle stelle alle stalle. L'avvocato del popolo, Giuseppe Conte, premier buono per tutte le stagioni, dopo aver raggiunto il 60 per cento della fiducia nei sondaggi, persa la poltrona è quotato al 30,6 per cento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 febbraio 2021) Dalle stelle alle stalle. L'avvocato del popolo, Giuseppe, premier buono per tutte le stagioni, dopo aver raggiunto il 60 per cento della fiducia nei, persa la poltrona è quotato al 30,6 per cento L'articolo proviene da Firenze Post.

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova: 'La gestione di 209 miliardi di euro doveva essere affidata a 6 esperti e 300 tecni… - matteograndi : L’insistenza su Arcuri. L’adulazione per Trump. L’impuntatura su Recovery Plan e servizi segreti. I ritardi FB per… - LegaSalvini : ?? Daniele Capezzone: 'Salvini, in questa crisi, ha avuto coraggio, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Con tenacia,… - rumba15342942 : RT @gaNerone50: @dariofrance #GovernoDraghi #pd Un governo dove chi ha avuto la meglio è il @pdnetwork Ma fino a qualche giorno fa era C… - GoemonIshiXIII : @erretti42 @beppe_grillo @vitocrimi il problema non è quanti ne rimarranno la’ dentro dopo espulsioni a nastro senz… -