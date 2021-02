Benedict Cumberbatch | protagonista della serie The 39 Steps

(Di domenica 21 febbraio 2021)sarà ilThe 39, ispirata al romanzo di John Buchan. L’attore collaborerà nuovamente con il regista Edward Berger dopo l’ottima accoglienza riservata a Patrick Melrose. Di cosa parla lacon? Basato sul romanzo classico, laThe 39racconta di Richard Hannay, un uomo apparentemente poco interessante, mentre si ritrova invischiato in una rete di cospirazione globale che è destinata a ribaltare l’ordine mondiale, tramite Deadline. Hannay è l’unica persona in grado di fermare i 39 passaggi che porteranno alla distruzione globale. I precedenti Questa non sarà la prima volta che The 39...

Taxidrivers.it

in arrivo una nuova serie di. La star di Sherlock è inarrestabile. Il suo prossimo progetto sarà The 39 Steps , in italiano Il Club dei 39 , ispirata all'omonimo romanzo di John Buchan, e da cui Alfred ...Alcuni dettagli dell' antro sotterraneo di Agnes sembrano chiamare direttamente in causa la magia, creando un legame con l'ex chirurgo interpretato da, grazie alla presenza di un ...Benedict Cumberbatch sarà il protagonista di The 39 Steps, una serie limitata ispirata all'omonimo romanzo di John Buchan.È in arrivo una nuova serie di Benedict Cumberbatch. La star di Sherlock è inarrestabile. Il suo prossimo progetto sarà ...