Atalanta-Napoli, paura per Osimhen Trasportato in ospedale, trauma cranico (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo uno scontro con Romero, l’attaccante napoletano è caduto e ha picchiato violentemente il capo a terra, perdendo i sensi per qualche secondo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo uno scontro con Romero, l’attaccante napoletano è caduto e ha picchiato violentemente il capo a terra, perdendo i sensi per qualche secondo.

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - CalcioIN : Risultato Serie A, Atalanta-Napoli 4-2: la Dea supera la Juve in classifica - enbusy : RT @salvatibrazil: Napoli in silenzio stampa. Ok, ve la faccio io la conferenza: 'Non abbiamo annusato il pericolo' 'Abbiamo poco veleno' '… -