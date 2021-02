Atalanta-Napoli 4-2, ottava sconfitta in campionato (Di domenica 21 febbraio 2021) ottava sconfitta in campionato per il Napoli di Gattuso. La terza nelle ultime cinque partite. Il Napoli è stato battuto 4-2 dalla squadra di Gasperini. Partita senza storia, il Napoli non è mai esistito tranne nei minuti successivi al primo gol, l’1-0 di Zapata. E infatti è arrivato il pareggio, anche pregevole, con Zielinski al volo su scucchiaiata di Politano. Ma è stato un fuoco di paglia. Muriel ha trascinato i bergamaschi al 2-1 (Gosens), 3-1 (splendido gol su azione personale), il 3-2 su autorete e infine il 4-2. Nel finale, Osimhen batte la testa e perde i sensi. Esce in barella e va in ospedale. Il Napoli è settimo in classifica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021)inper ildi Gattuso. La terza nelle ultime cinque partite. Ilè stato battuto 4-2 dalla squadra di Gasperini. Partita senza storia, ilnon è mai esistito tranne nei minuti successivi al primo gol, l’1-0 di Zapata. E infatti è arrivato il pareggio, anche pregevole, con Zielinski al volo su scucchiaiata di Politano. Ma è stato un fuoco di paglia. Muriel ha trascinato i bergamaschi al 2-1 (Gosens), 3-1 (splendido gol su azione personale), il 3-2 su autorete e infine il 4-2. Nel finale, Osimhen batte la testa e perde i sensi. Esce in barella e va in ospedale. Ilè settimo in classifica. L'articolo ilsta.

