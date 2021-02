Ascolti tv | tracollo per Rai 1 | C’è posta per te 5 volte meglio

(Di domenica 21 febbraio 2021) Era difficile pensare di fare peggio dello scorso sabato ma a quanto pare c’è stato modo di farlo. Il secondo speciale di A Grande Richiesta dedicato a Patty Pravo con la conduzione di Flavio Insinna non supera neppure i 2 milioni di spettatori, piccola impresa riuscita a Veronica Pivetti e Paolo Conticini la scorsa settimana. E così nella gara aglitv del 20 febbraio 2021, Rai 1 affonda clamorosamente. Scende persino sotto il 10% di share. Numeri che definire imbarazzanti è anche fin troppo generoso. E non solo perchè Canale 5 supera il 30% di share, cosa che succede ormai da due mesi a questa parte, ma perchè fa quasi cinquegliincassati dalla prima rete Rai. Era davvero difficile fare peggio dello speciale dedicato alle canzoni d’amore, ma con Minaccia Bionda, Flavio Insinna e Rai 1 tracollano e consegnano un ...

Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti tracollo

Ultime Notizie Flash

DayDreamer perde la sfida degli: la serie cancellata dal palinsesto Ildi DayDreamer ha indotto i vertici Mediaset a correre immediatamente ai ripari, rimuovendo la serie dal prime ......in vista del prossimo Dpcm per le vacanze sulla neve in sicurezza e evitare un completo... Il Governo ci, consenta l'apertura degli impianti di risalita con questo criterio e permetta ...La navigazione dei due esecutivi di compromesso storico non fu semplice. Ne tratta un volume or ora uscito: Andreotti, la Chiesa e la «solidarietà nazionale» che il contemporaneista Augusto D'Angelo p ...Reggio Calabria: il Coolap, nelle figure di Vincenzo Barbaro, Filippo Lucisano e Foti Giuseppe, ha incontrato nella giornata di ieri il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore alle politiche sociali ...