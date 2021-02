Volley, A1 femminile: il programma della 25a giornata (Di sabato 20 febbraio 2021) La Serie A1 femminile torna in campo per disputare il dodicesimo e penultimo turno del girone di ritorno; come nella 23a giornata, in questa dovrebbero scendere in campo tutte le formazioni, tranne la sfida tra Casalmaggiore e Firenze già disputata, sostituita dal recupero tra Trentino e Il Bisonte. Il big match tra Conegliano e Novara aprirà la giornata nel pomeriggio di sabato; Casalmaggiore affronterà il riposo mentre la Despar affronterà un recupero. Scopriamo insieme il programma delle partite della 25a giornata di Serie A1 femminile. Le partite della 25a giornata Penultimo turno per la Serie A1 femminile, quasi a fine campionato visti i tanti recuperi ancora da disputare. La dodicesima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) La Serie A1torna in campo per disputare il dodicesimo e penultimo turno del girone di ritorno; come nella 23a, in questa dovrebbero scendere in campo tutte le formazioni, tranne la sfida tra Casalmaggiore e Firenze già disputata, sostituita dal recupero tra Trentino e Il Bisonte. Il big match tra Conegliano e Novara aprirà lanel pomeriggio di sabato; Casalmaggiore affronterà il riposo mentre la Despar affronterà un recupero. Scopriamo insieme ildelle partite25adi Serie A1. Le partite25aPenultimo turno per la Serie A1, quasi a fine campionato visti i tanti recuperi ancora da disputare. La dodicesima ...

IlFattoNisseno : Volley femminile, l’Albaverde ospita il Caffè Trinca Palermo al PalaCannizzaro - GazzettadellaSp : Al debutto il Lunezia Volley in Serie C ligure femminile - sportface2016 : #volley #Perugia-#Monza oggi in tv: ecco come vedere l'anticipo di #SerieA1Femminile - sportface2016 : #volley #Conegliano-#Novara oggi in tv: ecco come vedere l'anticipo di #SerieA1Femminile - lavocedialba : Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo attesa dall'ostica trasferta di Busto Arsizio -