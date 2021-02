UFFICIALE – Torino, anche Karol Linetty positivo al Covid: è asintomatico (Di sabato 20 febbraio 2021) Torino, dopo i due calciatori di ieri, un ulteriore giocatore è stato infettato dal Covid-19 Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 febbraio 2021), dopo i due calciatori di ieri, un ulteriore giocatore è stato infettato dal-19 Nell’ambito dei controlli previsti in seguito alle recenti positività al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

calciomercatoit : ?? #Torino, nuovo positivo al #COVID: il comunicato UFFICIALE - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #covid UFFICIALE – Torino, positivo al Coronavirus un terzo… - gialanz : @basket_torino @Reale_Mutua @decathlonitalia Quindi si troverà il merchandising ufficiale anche da #decathlon ? - FiorentinaUno : FORMAZIONE UFFICIALE, Primavera: ecco gli 11 scelti da Aquilani per il match contro il Torino -… - LuigiBevilacq17 : RT @MarcoZH11: UFFICIALE - #PPTV (TV di Suning) non ha continuato a pagare i restanti fondi di trasmissione in base all'accordo, le due par… -