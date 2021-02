Uccisa dall'ex compagno a Genova. Si era pagata il funerale (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Clara Ceccarelli, 70 anni, Uccisa ieri a coltellate nel suo negozio dal suo ex compagno, aveva pagato il suo funerale. Lo ha raccontato il commesso impiegato nel negozio della donna. Un gesto per non gravare sul padre anziano e sul figlio. Ha raccontato agli investigatori di essere entrato nel negozio e di aver iniziato a discutere perché voleva tornare con lei, ma la donna ha rifiutato e, per questo, l'ha colpita con diverse coltellate. Il reo confesso è Renato Scapusi, l'uomo di 59 anni che nel tardo pomeriggio di ieri ha ucciso in pieno centro a Genova la ex compagna Clara Ceccarelli, negoziante di 70 anni. Il 59enne è accusato di omicidio volontario aggravato. Il pubblico ministero Giovanni Arena, che coordina le indagini, sta valutando se contestare anche la premeditazione. Agli inquirenti l'uomo non ha ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Clara Ceccarelli, 70 anni,ieri a coltellate nel suo negozio dal suo ex, aveva pagato il suo. Lo ha raccontato il commesso impiegato nel negozio della donna. Un gesto per non gravare sul padre anziano e sul figlio. Ha raccontato agli investigatori di essere entrato nel negozio e di aver iniziato a discutere perché voleva tornare con lei, ma la donna ha rifiutato e, per questo, l'ha colpita con diverse coltellate. Il reo confesso è Renato Scapusi, l'uomo di 59 anni che nel tardo pomeriggio di ieri ha ucciso in pieno centro ala ex compagna Clara Ceccarelli, negoziante di 70 anni. Il 59enne è accusato di omicidio volontario aggravato. Il pubblico ministero Giovanni Arena, che coordina le indagini, sta valutando se contestare anche la premeditazione. Agli inquirenti l'uomo non ha ...

