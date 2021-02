Sul numero di marzo - Audi A3 vs Mercedes Classe A plug-in: con la navigazione smart si consuma meno (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi il navigatore non serve soltanto per arrivare a destinazione. Su alcune ibride con la spina, infatti, il sistema aiuta ad affinare i consumi di benzina e corrente, scegliendo dove è meglio impiegare il motore termico, quello elettrico o entrambi. E con ottimi risultati. Lo dimostra il test su Quattroruote di marzo, in cui riproduciamo il percorso di un pendolare tra Pavia e Milano a bordo di un'Audi A3 Sportback 40 TFSI e e di una Mercedes-Benz A 250 e. Prima con e poi senza. Nella nostra prova abbiamo completato due giri, uno con la navigazione smart attiva e l'altro senza. Nel primo caso, le due ibride plug-in hanno sfruttato subito gran parte della carica della batteria per marciare in elettrico, anche in autostrada. Utilizzando la cartografia, invece, entrambe hanno viaggiato ... Leggi su quattroruote (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi il navigatore non serve soltanto per arrivare a destinazione. Su alcune ibride con la spina, infatti, il sistema aiuta ad affinare i consumi di benzina e corrente, scegliendo dove è meglio impiegare il motore termico, quello elettrico o entrambi. E con ottimi risultati. Lo dimostra il test su Quattroruote di, in cui riproduciamo il percorso di un pendolare tra Pavia e Milano a bordo di un'A3 Sportback 40 TFSI e e di una-Benz A 250 e. Prima con e poi senza. Nella nostra prova abbiamo completato due giri, uno con laattiva e l'altro senza. Nel primo caso, le due ibride-in hanno sfruttato subito gran parte della carica della batteria per marciare in elettrico, anche in autostrada. Utilizzando la cartografia, invece, entrambe hanno viaggiato ...

VanityFairIt : È dedicata alla storia della cantante Noemi la copertina del nuovo numero di Vanity Fair, in edicola dal 24 febbrai… - tvdellosport : ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Sol… - NoemiAddicted : RT @lillydessi: «Ogni #donna deve avere il #diritto di #diventare chi vuole». La #metamorfosi di #Noemi sul #nuovo #numero di #Vanity #Fair… - FranzFoti : RT @peoplepubit: 'Poveri ricchi': @civati e @paolocoss presentano il terzo numero di @OssigenoO2, da oggi sul nostro sito: - ctim_italia : RT @PrimadituttoIta: Sul nuovo numero: Ancora tu? #DiMaio non può rappresentarci -