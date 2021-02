Serie B | Pisa avanti poi l’Empoli con Zurkowski pareggia nel derby toscano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Finisce in parita’ 1-1 il: ilsi conferma in un buon stato di forma dopo la vittoria di Monza,resta capolista solitaria. Si vede subito il: al 2? Gucher, solo da buona posizione, mette a lato.risponde al 7?, ma la mira di Moreo non e’ precisa. Al 26? Mazzitelli crossa per Marconi che al volo mette fuori di poco. Al 35? ilpassa con Birindelli bravissimo a concludere una bella azione personale.prova a reagire ed al 45? ci prova Haas dal limite, ma mette alto di poco. Nella ripresa al 1? un tiro di Haas e’ parato da Gori. Al 5? ci prova ancora Haas, ma di testa mette a lato. All’ 11? Palombi di testa coglie il palo. Al 16? bella azione di Mancuso, ma la mira e’ sbagliata. Al 31? ...

Finisce 1-1 il derby toscano tra Pisa ed Empoli, valido per la 24esima giornata di Serie B. In vantaggio grazie al gol di Birindelli, il Pisa viene raggiunto nel finale di gara dalla rete di Zurkowski. Resta comunque prima la squadra di Dionisi, ma perde terreno dal Monza che si porta a -3. Il Pisa si porta a quota 32 e aggancia momentaneamente il Pordenone.