Rovella: «Giocare nella Juve sarebbe un sogno. Mi ispiro a Marchisio» (Di sabato 20 febbraio 2021) Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa di proprietà della Juve, ha parlato del suo futuro e non solo. Le parole VERSO L’INTER – «Sicuramente se il mister mi farà Giocare sarò pronto e farò vedere le mie qualità». Juve – «Sicuramente qualche battuta c’è, è normale. Io sono cresciuto qui a Genoa, è una seconda casa. Sono legato a questi colori, darò tutto fin quando sarò qua anche se ho firmato per un’altra squadra. Cerco di crescere senza nessuna pressione». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 IDOLI – «Mi ispiravo a Nocerino e a Marchisio». CENTROCAMPO Juve – «sarebbe un sogno, ma è una cosa che viene piano piano». FUTURO – «Ora penso alla salvezza, il resto si vedrà» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Nicolò, centrocampista del Genoa di proprietà della, ha parlato del suo futuro e non solo. Le parole VERSO L’INTER – «Sicuramente se il mister mi faràsarò pronto e farò vedere le mie qualità».– «Sicuramente qualche battuta c’è, è normale. Io sono cresciuto qui a Genoa, è una seconda casa. Sono legato a questi colori, darò tutto fin quando sarò qua anche se ho firmato per un’altra squadra. Cerco di crescere senza nessuna pressione». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 IDOLI – «Mi ispiravo a Nocerino e a». CENTROCAMPO– «un, ma è una cosa che viene piano piano». FUTURO – «Ora penso alla salvezza, il resto si vedrà» Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Rovella: «Giocare nella Juve sarebbe un sogno. Mi ispiro a Marchisio» - - Dalla_SerieA : Genoa, Ballardini: 'Rovella? Un bene averlo ora e sarà un bene per chi lo allenerà' - - paolodigi : Rovella non può giocare ancora in serie A zero fisico e chiude malissimo -