Pappardelle al farro con porcini e carciofi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Una piacevole e particolare ricetta che sposa benissimo un ortaggio come il carciofo, con iarricchendo il tutto con il gusto rustico del.Ingredienti 6 personePer la pasta:280 g di farina di,120 g di farina di grano duro,4 uova,sale.Per il condimento:400 g di funghifreschi,4,1 limone,2 spicchi di aglio,20 cl di panna,50 g di formaggio parmigiano,7 cucchiai di olio d'oliva extra-vergine,sale,pepe.PreparazionePreparare l'impasto con le due farine, le uova e il sale. Fatelo riposare per 30 minuti, quindi passatelo nell'apposita macchinetta e ricavatene delle. Pulite i funghicon un panno umido e affettateli; fate scaldare in una padella tre cucchiai d'olio con uno spicchio d'aglio e, quando è dorato, fateci saltare ...