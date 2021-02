Palermo-Catanzaro, il ricordo dell’ex Curiale: “Ho un grande rammarico, i rosanero non hanno creduto in me” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Palermo si proietta alla gara di domenica contro il Catanzaro.I rosanero dovranno vedersela contro la compagine calabrese che nell'ultimo turno ha ceduto per 3-0 in casa alla Casertana. Una sfida dal sapore particolare quella del "Barbera" per un ex come Davis Curiale che in rosanero ha vissuto due stagioni importanti sebbene con la maglia della Primavera. L'attuale attaccante dei giallorossi, nel corso di un'intervista concessa a "Repubblica Palermo", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Eccone un estratto."Per la prima volta affronterò i rosanero, sono molto emozionato. Lì ho vissuto due stagioni indimenticabili e porto nel cuore tanti ricordi. Disputai il mio primo campionato di Eccellenza con il Campobello, avevo 17 anni e conquistammo una storica promozione ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilsi proietta alla gara di domenica contro il.Idovranno vedersela contro la compagine calabrese che nell'ultimo turno ha ceduto per 3-0 in casa alla Casertana. Una sfida dal sapore particolare quella del "Barbera" per un ex come Davische inha vissuto due stagioni importanti sebbene con la maglia della Primavera. L'attuale attaccante dei giallorossi, nel corso di un'intervista concessa a "Repubblica", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Eccone un estratto."Per la prima volta affronterò i, sono molto emozionato. Lì ho vissuto due stagioni indimenticabili e porto nel cuore tanti ricordi. Disputai il mio primo campionato di Eccellenza con il Campobello, avevo 17 anni e conquistammo una storica promozione ...

