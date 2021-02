“Omicidio al Cairo” stasera in onda su Rai4 | storia vera o finzione

(Di sabato 20 febbraio 2021) Su Rai, in prima serata, inalpluripremiato thriller svedese ispirato ad una, sabato 20 febbraio, inin prima serata suil film “al”. Si tratta di un thriller svedese dal retrogusto noir. Il film, diretto Tarik Saleh, ha ottenuto un discreto successo essendosi aggiudicato ben 5 premi nazionali svedesi ed avendo incassato 3,9 milioni di dollari. La pellicola è stata inoltre candidata al Premio Cèsar del 2018 come miglior lungometraggio straniero. Leggi anche -> Studente universitario egiziano, trattenuto in carcere senza motivo alLa trama di “al” Come si può ...

GuidaTVPlus : 20-02-2021 21:21 #Rai4 Omicidio al Cairo #FilmCrimine,Drammatico,Mistero #StaseraInTV - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Omicidio al Cairo” un thriller svedese su Rai4 (canale 21) – Ispirato a una storia vera - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Omicidio al Cairo” un thriller svedese su Rai4 (canale 21) – Ispirato a una storia vera - RaiQuattro : Alle 21.20 'OMICIDIO AL CAIRO'. Ispirato al reale assassinio della cantante libanese Suzanne Tamim, avvenuto a Duba… - RaiQuattro : 'OMICIDIO AL CAIRO': un efferato delitto avvolto dal mistero, ispirato a una storia vera. Sabato alle 21.20 su #Rai4 -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Cairo

RAI - Radiotelevisione Italiana

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 20 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Confusi e Felici, Minions,al, Quando le mani si sfiorano, Notti Magiche, Bastardi senza gloria, Chi trova un amico trova un tesoro, Formula per un delitto, La zona morta. Confusi e Felici: il Film Stasera in Tv ...Capone - 21:15 Sky Cinema Formula per un delitto - 21:00 Iris Minions - 21:20 Italia 1al- 21:20 Rai 4 Pitch Perfect 2 - 21:15 Premium Cinema Quando le mani si sfiorano - 21:10 Rai ...Stasera in TV cosa vedere: A grande richiesta - Minaccia Bionda su Rai 1, Minions 3 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con C’è posta per te ...Confusi e Felici, Minions, Omicidio al Cairo, Quando le mani si sfiorano, Notti Magiche, Bastardi senza gloria. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: A grande richiesta, FBI, Blue Bloods e Instinc ...