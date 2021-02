Morto Mauro Bellugi | l’ex calciatore dell’Inter aveva 71 anni

(Di sabato 20 febbraio 2021)71. Negli scorsi mesisubito l’amputazione delle gambe dopo aver contratto il Covid-19 FacebookSi è spento, nel corso della giornata odierna,exdi Inter, Bologna e Napoli. A inizio novembre era stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, in quell’occasione gli furono amputate ambedue le gambe. “Il Covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach” affermòdifensore in quei giorni. Uno dei primi a dare la notizia è stato il giornalista Luca Serafini tramite il proprio proprio profilo Twitter. I due si ...

SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - qn_giorno : Lutto nel calcio: morto Mauro Bellugi - leggoit : Morto Mauro Bellugi, a dicembre gli erano state amputate le gambe per il covid: aveva 71 anni - DanyForsy96 : RT @sportface2016: +++Lutto nel mondo del calcio: a 71 anni è morto Mauro #Bellugi+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Mauro

Il calcio piangeBellugi, allenatore ed ex giocatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese . Aveva compiuto da poco 71 anni, era nato a Buonconvento, nel Senese, il 7 febbraio 1950. Nei mesi scorsi era stato ...Bellugi, all'età di 71 anni, compiuti lo scorso 7 febbraio. L'ex calciatore e difensore vestì le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese. Aveva indossato per 32 volte anche quella ...Grave lutto per il calcio italiano e per l'Inter: ci ha lasciati Mauro Bellugi, che aveva già perso le gambe per complicazioni da Covid.Mondo del calcio in lutto: è morto Mauro Bellugi. L'ex difensore dell'Inter, che recentemente aveva subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori per via del Coronavirus, aveva 71 anni. Oltre ...