Monza, Donati: «Balotelli e Boateng? Zero presunzione»

Giulio Donati, esterno del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie B contro il Chievo: le sue dichiarazioni

Giulio Donati, esterno del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie B contro il Chievo.

Complimenti a Mario Balotelli e Kevin-Prince Boateng. «Sia lui che Boateng hanno giocato in un calcio importante, ma sono arrivati qua con Zero presunzione. Vogliono aiutare i giovani».

