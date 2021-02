Messina | Gdf sequestra oltre 39 mila giocattoli senza requisiti di sicurezza 2

(Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle della Compagnia di Taormina, invece, nel corso di altro controllo, hannoto 3.550 prodotti privi dei prescrittidi, ovvero privi della marcatura CE, come noto necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto a tutti iessenziali died il rispetto di tutte le procedure di conformità, secondo quanto indicato dalle vigenti normative, nonché individuato e posto sotto sequestro centinaia di articoli recanti marchi contraffatti, tra cui gadget di un famosissimo brand dedicato ad un duo di “youtubber”, segnalando il titolare della ditta, per il reato di contraffazione. Analogamente, sulla fascia tirrenica, i Reparti dipendenti dal Gruppo dizzo, nel corso dei mirati controlli eseguiti, hanno riscontrato ...

I militari della Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestro 39.390 giocattoli di carnevale e altri articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti.