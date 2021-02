Juve Stabia | riscontrato un caso di positività | i convocati di Padalino

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Lacomunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si è sottoposto il gruppo squadra, ha evidenziato unaal COVID-19. Il tesserato è in isolamento fiduciario. Lasi è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale. Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 18 calciatoriper il match–Teramo, valevole per la 26a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 21 febbraio 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di ...

... Marcianise, Legnago, Mantova e Union Clodiense, Andrea Raimondi, alla sua seconda stagione in forza al Delta Porto Tolle, già in serie B con Padova,e Trapani, in C con Padova, ...TERAMO . Per il Teramo è la vigilia del terzo impegno di campionato in sette giorni. Domani (ore 17,30) i biancorossi sono di scena sul campo della, squadra che insegue il Diavolo a - 1 in compagnia di Casertana e Palermo. Per scacciare la crisi di risultati (due ko di fila e appena 11 punti raccolti nelle ultime 14 giornate) il ...Serie C; dopo il turno infrasettimanale i tre gironi ritornano subito in campo per la ventiseiesima giornata: tutti i pronostici.Juve Stabia-Teramo, la presentazione del match di domani. Vespe che tentano il sorpasso in classifica ai danni degli abruzzesi a +1 ...