Governo | Meloni | ‘Conservatori non stanno con le sinistre | Ue non è a servizio dei popoli’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Modello confederale e legittimità popolare sono le prerogative dei conservatori. Ed è anche per questo che tra i 44 partiti che aderiscono a Ecr non ce n'è neanche uno che stia al Governo con le sinistre. Altra ragione per la quale in ogni caso non avremmo potuto aderire al nuovo Governo e siamo stati gli unici a votare no alla fiducia verso un esecutivo che è guidato sicuramente da una persona autorevole ma che non è legittimata né direttamente né indirettamente da un voto popolare. Un'anomalia tutta italiana della quale non credo che si debba andare fieri". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo con un collegamento video alla giornata conclusiva de 'La nostra Europa academy", la scuola di formazione politica dei Conservatori europei promossa dal ...

