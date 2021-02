Giuseppe Conte parla ad un anno dall'inizio della Pandemia: 'Non dimentichiremo mai il sacrificio degli infermieri e dei dottori' (Di sabato 20 febbraio 2021) Giuseppe Conte torna a farsi sentire. L'ex presidente del Consiglio, sulla sua seguitissima pagina Fb, ad un anno esatto dall'inizio della Pandemia, ad un anno esatto dalla scoperta del paziente uno, ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021)torna a farsi sentire. L'ex presidente del Consiglio, sulla sua seguitissima pagina Fb, ad unesatto, ad unesattoa scoperta del paziente uno, ...

fanpage : #GiuseppeConte omaggia i medici con un post sui social a un anno dallo scoppio della pandemia in Italia: 'Non smett… - fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - myrtamerlino : Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte do… - mincantospesso : Giuseppe Conte non farmi piangere ancora di più,per favore - granmartello : RT @granmartello: I milioni di like di Conte Giuseppe cosa fanno stasera? -