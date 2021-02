Giuliodori: 'Ho votato no a Draghi, ora Crimi vuole espellermi dal M5S' (Di sabato 20 febbraio 2021) L'osimano Paolo Giuliodori è il più giovane deputato marchigiano ma è anche l'unico rappresentante del M5S ad aver votato no al Governo Draghi . Per lui, inoccupato e completamente impegnato in ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 20 febbraio 2021) L'osimano Paoloè il più giovane deputato marchigiano ma è anche l'unico rappresentante del M5S ad averno al Governo. Per lui, inoccupato e completamente impegnato in ...

AnsaMarche : Governo, deputato M5s Osimo, perché ho votato no. Giuliodori, decisione sofferta, è governo vecchie facce politica - CronacheMc : POLITICA – L’osimano ha espresso il proprio dissenso tra i 56 che ieri a Montecitorio non hanno accordato fiducia… - Jovinow : ?? I deputati #M5S Maniero, Forciniti, Cabras, Colletti, Costanzo, Giuliodori, Vallascas, Russo, Testamento sono sta… - 34_liss : RT @rtl1025: ??'Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai senatori #M5S espulsi per aver votato contro la fiducia a questo Governo, per ess… - baloi361 : RT @allenatorebis: #FiduciaDraghi, nel #M5S: - 16 deputati hanno votato No - 4 si sono astenuti I 16 No tra i deputati #M5S sono: Baroni Ca… -