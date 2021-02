Eusebio Di Francesco, addio Cagliari? Voci clamorose dalla Sardegna: un ex ct in panchina (Di sabato 20 febbraio 2021) Ore contate per Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Cagliari è sempre più vicino all'esonero dopo il ko interno contro il Torino, che condanna i rossoblu al terzultimo posto a 5 punti proprio dai granata. Una posizione di classifica decisamente non in linea con le ambizioni (e gli acquisti) del presidente dei sardi Tommaso Giulini, partito a settembre con sogni europei. C'è da salvare una stagione (o da salvarsi e basta) e nonostante il patron si sia preso un giorno per riflettere sul da farsi, il destino dell'ex mister di Roma, Sassuolo e Sampdoria sembra segnato, anche a causa delle 14 sconfitte sommate in campionato. Secondo l'Unione Sarda, Giulini e i suoi collaboratori nelle prossime ore hanno in agenda una serie di incontri con alcuni allenatori candidati a subentrare. Al favorito degli ultimi giorni, l'ex mister della Spal ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Ore contate perDi. Il tecnico delè sempre più vicino all'esonero dopo il ko interno contro il Torino, che condanna i rossoblu al terzultimo posto a 5 punti proprio dai granata. Una posizione di classifica decisamente non in linea con le ambizioni (e gli acquisti) del presidente dei sardi Tommaso Giulini, partito a settembre con sogni europei. C'è da salvare una stagione (o da salvarsi e basta) e nonostante il patron si sia preso un giorno per riflettere sul da farsi, il destino dell'ex mister di Roma, Sassuolo e Sampdoria sembra segnato, anche a causa delle 14 sconfitte sommate in campionato. Secondo l'Unione Sarda, Giulini e i suoi collaboratori nelle prossime ore hanno in agenda una serie di incontri con alcuni allenatori candidati a subentrare. Al favorito degli ultimi giorni, l'ex mister della Spal ...

