Ecco il modo migliore per sostituire lo zucchero

(Di sabato 20 febbraio 2021) Anche se godiamo di ottima salute e non ci interessiamo molto alle linee guida di una sana alimentazione, ormai tutti sappiamo che gli zuccheri raffinati sono dannosi alla salute. Un’assunzione eccessiva e prolungata di, porta, alla lunga, a sviluppare diverse patologie anche piuttosto serie. Limitarne l’uso è relativamente semplice, quindi non attendiamo di ammalarci per correre ai ripari e prendiamo subito provvedimenti. Perché siamo attirati dagli zuccheri Il motivo per cui gli zuccheri hanno un così forte richiamo è che il loro gusto è legato a sensazioni piacevoli. Il primo alimento dei neonati è il latte materno, che ha, appunto, un gusto dolciastro. Il problema, però, non deriva da questo ma dal fatto che già fin da piccoli tendiamo a dare ai bambini alimenti sempre più dolci. Il palato si assuefà e, il corpo ne chiede sempre di più per avere ancora ...