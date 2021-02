È l' aggressione più violenta Calci | pugni | sputi su Brumotti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Tolonie minacce inaudite per l'inviato e gli operatori di Striscia la notizia. L'è avvenuta durante le riprese dell'ennesimo servizio contro lo spaccio "È l’piùche abbia mai subito. Ho temuto il peggio". Cosi Vittorioha commentato lasubita a Brescia nella mattinata di sabato 20 febbraio. Una violenza senza pari, che ha travolto tutto e tutti in pieno giorno e in uno dei quartieri residenziali di Brescia. L'inviato di Striscia la Notizia stava girando un nuovo servizio sui luoghi dello spaccio nel comune lombardo insieme a due operatori, quando è scattata l'e ...

L'uomo havolte urlato 'bastardi, sono stato aggredito e non mi avete difeso', ma non c'è stato nessun testimone della presuntaVittorio Brumotti aggredito da un gruppo di spacciatori a Brescia . L'inviato di Striscia la Notizia ha commentato l'accaduto sul sito ufficiale del tg satirico di Canale 5 : 'È l'violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d'Italia dalla droga'. Questa mattina a Brescia, ...