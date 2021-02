Covid: U-Mask, 'esterrefatti da ministero Salute, ci difenderemo in ogni sede' (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - U-Mask, la società delle mascherine al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, difenderà "in ogni sede" la qualità dei suoi prodotti e in una nota contesta il provvedimento del ministero della Salute, che ha vietato la vendita delle mascherine e chiesto all'azienda di togliere il prodotto di mercato. "Siamo esterrefatti dal provvedimento cautelare annunciato ieri dal ministero della Salute riguardo U-Mask. Contestiamo radicalmente il provvedimento e ci difenderemo nelle sedi opportune", afferma la società in una nota. "difenderemo in ogni sede la qualità dei nostri prodotti, la reputazione e l'operato della nostra azienda, certi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - U-, la società delle mascherine al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, difenderà "in" la qualità dei suoi prodotti e in una nota contesta il provvedimento deldella, che ha vietato la vendita delle mascherine e chiesto all'azienda di togliere il prodotto di mercato. "Siamodal provvedimento cautelare annunciato ieri daldellariguardo U-. Contestiamo radicalmente il provvedimento e cinelle sedi opportune", afferma la società in una nota. "inla qualità dei nostri prodotti, la reputazione e l'operato della nostra azienda, certi ...

