Covid | Fico | ' sanità pubblica pilastro democrazia | asset fondamentale del Recovery'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La sanità pubblica è il pilastro della nostra democrazia e quando parliamo di fondi rispetto al Recovery la sanità deve essere un asset fondamentale, perché è il pilastro che regge la nostra democrazia ed è lì che dobbiamo investire con lungimiranza, con competenza, con professionalità e con libertà, affinché tutti possano sentirsi parte di un sistema che è democratico, un sistema sanitario pubblico per tutti i cittadini". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla prima Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fico Il Ristorante stellato Guido lascia Fico Eataly e si dedica ai due ristoranti riminesi "Purtroppo Fico ha visto interrompersi il suo sviluppo a causa della pandemia e in un momento come ... Considerate anche le nuove incertezze figlie delle varianti al Covid, meglio valutare davvero l'...

Questo è un paese per vecchi Effetto covid: si scopre che la Calabria conta, ufficialmente 130.000 ultraottantenni; ma c'è chi dice 180. Da ciò si deduce che ci sono vecchi da MAS, e giovanissimi che non valgono un fico secco, ...

Il Ristorante stellato Guido lascia Fico Eataly e si dedica ai due ristoranti riminesi Nella delicata fase della ripresa “a singhiozzo”, il gruppo Guido Srl concentra i suoi sforzi sullo stellato Guido di Miramare e sul neonato Augusta Cucina e Cicchetto nel cuore del centro storico, tr ...

